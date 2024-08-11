"حماس": نحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية المرتكبة في غزة

أكدت حركة "حماس"، أننا "نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية المرتكبة في قطاع غزة"، لافتةً الى أن "جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها الاحتلال في غزة لم تكن لتتواصل لولا دعم عواصم غربية وعلى رأسها واشنطن".

ودعت الحركة، "مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة"، لافتةً الى أننا "ندعو المنظومة القضائية الدولية لإرسال لجنة تحقيق لتأكيد مسؤولية الاحتلال عن مجزرة مدرسة التابعين".

كذلك دعت "جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع عاجل واتخاذ قرارات لوقف العدوان والإبادة".