بايدن: ترامب يمثل خطراً فعلياً على الأمن الأميركي

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن "سلفه والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة دونالد ترامب يمثّل خطراً فعلياً على الأمن الأميركي". وقال بايدن لشبكة "سي بي إس نيوز" في أول مقابلة تلفزيونية يجريها منذ انسحب من السباق الى البيت الأبيض، "احفظوا كلماتي، في حال فوزه بهذه الانتخابات، راقبوا ما سيحصل"، مضيفاً "نحن عند منعطف في تاريخ العالم. نحن كذلك فعلا والديمقراطية هي المفتاح".

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