الحكومة الإسرائيلية وافقت على تجديد حظر شبكة "الميادين" الإعلامية ومصادرة معداتها

وافقت ​الحكومة الإسرائيلية​ على مقترح وزير الاتصالات شلومو كرعي، الّذي يقضي بتجديد حظر شبكة "​الميادين​" الإعلاميّة، ومصادرة المعدّات الخاصّة بها، وحجب مواقع الإنترنت التّابعة لها.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ وزير الاتصالات عمل على إصدار الحكومة قرارًا جديدًا، بعد إصدار "وجهة نظر مهنيّة"، من جهات أمنيّة، وموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.

في هذا الإطار، أشار نقيب محرّري الصّحافة اللّبنانيّة جوزيف القصيفي، إلى أنّ "القرار الإسرائيلي بحقّ قناة "الميادين" لم يكن مستغربًا، لأنّ الاحتلال يريد التّعتيم على جرائمه"، لافتًا إلى أنّ "الميادين أدّت دورًا نوعيًّا وفاعلًا في طريقة التّعاطي مع الأحداث الّتي تجري في فلسطين المحتلّة".

وشدّد، في تصريح لـ"الميادين"، على أنّ "إسرائيل تعيش في مأزق، وهي اليوم غير قادرة على تحقيق أيّ هدف"، مركّزًا على أنّ "الميادين قامت بدور كبير في كشف مزاعم إسرائيل وأكاذيبها وجرائمها المتمادية، وواصلت عملها بكفاءة ما سبّب إزعاجًا لقوّات الاحتلال".

يُذكر أنّ في تشرين الثّاني 2023، صادق مجلس الوزراء السّياسي الأمني الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، على إيقاف عمل شبكة "الميادين" في فلسطين، وذلك بعد بيان مشترك لوزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، أَرجع سبب الحظر إلى أنّ الميادين تضرّ بـ"أمن إسرائيل".