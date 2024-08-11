بلدية بسابا أوضحت أسباب إشكال حصل ضمن نطاقها أمس: سنتقدم بشكوى جزائية بحق المعتدين

لفتت بلدية ​بسابا​، إلى أنّ "عند السّاعة الثّالثة من بعد ظهر السّبت 10/8/2024، وخارج أوقات الدّوام الرسمي، أقدم المهندس طوني متلج على متابعة الأعمال في بناء فيه مخالفات قانونيّة، ومتوقّفة الأعمال به بموجب قرار صادر من بلدية بسابا وفقًا للأصول".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "عند وصول رئيس بلديّة بسابا مع موظّفين من البلديّة وشرطتها، عمد متلج الّذي كان يتابع الأعمال في البناء المذكور من دون علم البلديّة ومن دون أي سند قانوني، إلى التعرّض لرئيس البلديّة بكلمات مسيئة ونابية، وطرده من أرض العقار، كما حاول استفزازه لعلمه بوجود كاميرات تصوير، فدَفعه رئيس البلديّة دفاعًا عن موظّفيه وتطبيقًا للقانون؛ وحصل تدافعٌ وعراك".

وأوضحت البلديّة أنّ "عندها، حاول رئيس البلديّة منع أيّ أحد من التعرّض لمتلج، وهذا الكلام موثّق بفيديو كامل قد يحاول البعض اجتزاءه أو تحريف الحقيقة"، مبيّنةً أنّ "رئيس البلديّة لم يكن برفقة أي شخص غير لبناني، في حين أنّ الورشة كان فيها عمّال سوريّون".

وذكرت "أنّها بصدد تقديم شكوى جزائيّة بحقّ من اعتدى على رئيسها وموظّفيها، وخالف القوانين والأنظمة. لذلك فإنّها تعلن ما حصل بالضبط، وتطلب من وسائل الإعلام ووسائل التّواصل الاجتماعي توخّي الدّقّة والحقيقة وعدم نشر نصف الحقيقة، فالحقيقة المجتزأة ضلال".