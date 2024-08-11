الدفاع المدني: إخماد حريق مساحة شاسعة من الأعشاب والبلان والأشجار الحرجية في بوارج

أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​، وبعد جهود دامت منذ السّاعة 12:30 ولغاية السّاعة 15:00 من تاريخ اليوم، أخمدوا حريقًا شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب والبلان والأشجار الحرجيّة في بوارج- البقاع".

وذكرت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب في جبيل، وآخر شبّ في أعشاب وأشجار حرجيّة وأخرى مثمرة في وادي الريحان- عكّار".