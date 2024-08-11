أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، بأنّ "عناصر من الدفاع المدني، وبعد جهود دامت منذ السّاعة 12:30 ولغاية السّاعة 15:00 من تاريخ اليوم، أخمدوا حريقًا شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب والبلان والأشجار الحرجيّة في بوارج- البقاع".
وذكرت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب في جبيل، وآخر شبّ في أعشاب وأشجار حرجيّة وأخرى مثمرة في وادي الريحان- عكّار".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد حريق مساحة شاسعة من الأعشاب والبلان والأشجار الحرجية في بوارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.