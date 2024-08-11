أبو فاعور: لضرورة دعم التعليم الرسمي إذ لا يمكن ان يكون مستقبلا للبنان من دونه

وجّه عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور التحية "لأبناء فلسطين الذين يقدمون شهادات من نوع اخر"، معتبراً أن "فلسطين انتصرت في معركة الوعي ومعركة الارادة".
ولفت أبو فاعور، خلال احتفال التخرج السنوي الذي أقامته ثانوية القرعون الرسمية، الى أن "ميزانية التعليم في دولة الاحتلال تبلغ 10 بالمئة من الناتج القومي، وانتصارنا النهائي يكون عندما نعزز التعليم بهذا الشكل ليس اقتداء بعدونا بل انتصارا لمستقبلنا".
ودعا الى "دعم التعليم الرسمي إذ لا يمكن ان يكون مستقبلا للبنان من دون التعليم الرسمي".
من جهته، هنأ مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي "الخريجين ونوه بجهودهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان واعتبر أن المدرسة الرسمية المكان المناسب لتربية جيل ينتمي إلى أرضه ووطنه".
ودعا الغزاوي الى "تعزيز وحدة الموقف والتضامن، مشدداً على ضرورة ردع الكيان الصهيوني الغاصب الذي يمارس أبشع أنواع الجريمة والإرهاب إن في فلسطين أو في لبنان".
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