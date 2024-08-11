قوى الأمن: توقيف سوري يسرق مع آخرَين آليات "توك توك" ثم يطالب أصحابها ببدل مادي لإعادتها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لمفرزة ​زحلة​ القضائيّة في وحدة ​الشرطة القضائية​، عن قيام شخص من الجنسيّة السّوريّة بالتّواصل مع ضحايا تعرّضوا لعمليّات سرقة طالت "التوك توك" العائد لهم، بغية إعادته مقابل بدل مادّي".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت هذه المفرزة إلى تحديد هويّات المتشبه بهم، ومن بينهم المدعو: "م. ع." (مواليد عام 1998، سوري)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2024-08-03، وبعد عمليّة تعقّب ومراقبة، داهمت قوّة من مفرزة زحلة القضائيّة مكان تواجده في محلّة ​قب الياس​، وتمكّنت من توقيفه".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "باستماعه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع آخرَين بالتّواصل مع الضّحايا، بغية التّفاوض على إرجاع المسروقات مقابل مبالغ ماليّة، وقد بلغ مجموع هذه المفاوضات 7 عمليّات أدّت إلى إعادة المسروق"، لافتةً إلى أنّ "بالتّوسّع بالتّحقيق معه، تبيّن تورّطه بعمليّة سرقة منزل ضمن منطقة برمانا".

وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع القضاء المختص بناءً على إشارته، وتمّ تعميم بلاغَي بحث وتحر بحق المتورّطَين، والعمل جار لتوقيفهما".