"حزب الله": استهدفنا موقع رويسات العلم والتجهيزات التجسسية ‏فيه بالأسلحة المناسبة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:05 من بعد ظهر يوم الأحد 11-8-2024 التجهيزات التجسسية ‏في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة ‏مباشرة ما أدى إلى تدميرها".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:22 من بعد ظهر يوم الأحد 11-8-2024 موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏