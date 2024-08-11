الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، بخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق عدد من المناطق.

وأوضحت الوكالة، أن الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين في أجواء مدينة صور وقراها، وفي أجواء منطقة صيدا، وفي أجواء الشوف وعاليه، بالإضافة إلى خرق جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بقذيفة مدفعية حي الطراش في ميس الجبل، كما استهدفت بقذيفة ثانية بلدة محيبيب، بالإضافة إلى شن غارة بصاروخين عبر طائرة مسيرة على بلدة الطيبة.

ولفتت الوكالة إلى قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية أطراف بلدة كفرشوبا بالقرب من الثانوية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان مقتل مواطن، في مستشفى جبل عامل متأثرا بجروح بالغة أصيب بها قبل أيام في غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف.

ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وإصابتها بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها.

كما استهدف نقطة تموضع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية، وإصابتها إصابة مباشرة.