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الجزائر تدين المجزرة الإسرائيلية بمدرسة التابعين.. وتؤكد حتمية تحرك المجتمع الدولي

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ياسر رشاد - القاهرة - أدانت الجزائر، بأشد العبارات وببالغ القوة، المجزرة الوحشية، التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين العزل الذين التجؤوا إلى مدرسة التابعين بغزة فراراً من "آلة الموت والبطش التي تطاردهم وتزهق أرواحهم حتى وهم عاكفون لتأدية صلواتهم".

 وطالبت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم الأحد بـ "حتمية" تحرك المجتمع الدولي وتبنيه موقفا حازما وصارما؛ يفرض على الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ما فرض على غيره من تدابير ردعية وعقابية في حالات لا ترقى أن تشكل قطرة من "بحر الجرائم غير المسبوقة، التي يتمادى ويتباهى هذا الاحتلال بارتكابها في حق الفلسطينيين العزل".

وأشار البيان إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني لا يمكن ولا ينبغي أن يستمر في التمتع بحصانة مطلقة وتامة، ليس فقط من المساءلة والمحاسبة، بل من المحاكمة والمعاقبة، عما اقترفه ولا يزال من جرائم لا تعد ولا تحصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجوار الفلسطيني".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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