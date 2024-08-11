الأونروا: 75 ألف فلسطيني في جنوب غزة نزحوا خلال أيام

ياسر رشاد - القاهرة - قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن الأيام القليلة الماضية شهدت نزوح أكثر من 75 ألف مواطن في جنوب غربي قطاع غزة.

وأوضح لازاريني - في منشور على منصة "إكس"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن النزوح الجماعي للشعب الفلسطيني لا يزال مستمرا بلا نهاية، مشيرا إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت، الليلة الماضية، أوامر إضافية لإجبار المزيد من الناس على النزوح مرات أخرى.

وأوضح لازاريني أن بعض النازحين قادرون فقط على حمل أطفالهم معهم، وبعضهم يحملون حياتهم كلها في حقيبة صغيرة واحدة، لافتا إلى أن النازحين الجدد ذاهبون إلى ملاجئ مكتظة بالعائلات، دون تحديد مكان معين، وأنهم فقدوا كل شيء ويحتاجون إلى كل شيء.

ووسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أوامر الإخلاء القسري في مناطق بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وطالبت المواطنين والنازحين المتواجدين في حي الجلاء المعروف بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس بالإخلاء فورا، مجددة مطالبة المواطنين في أحياء جديدة في مركز مدينة خان يونس بإخلائها قسرا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 مواطنا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الآلاف يتظاهرون في سيدني تنديدًا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

تظاهر الآلاف في مدينة سيدني الأسترالية، دعما لفلسطين، وتنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف العدوان المستمر على القطاع.

ودعا المحتجون، الحكومة الأسترالية للتحرك العاجل، لدعم وقف إطلاق النار في غزة، التي تتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نائب أمين سر حركة "فتح"، رئيس اتحاد عمال فلسطين فرع أستراليا بشير صوالحة، إن عشرات الآلاف تجمعوا للأسبوع الرابع والأربعين على التوالي، رفضا لحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وتنديدا بعدوان الاحتلال المستمر للشهر الحادي عشر.

وأشار إلى أن المتظاهرين جابوا شوارع مدينة سيدني حاملين لافتات وشعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي، وتدعم الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف الدعم الأسترالي والأميركي للاحتلال، والتنديد بالمجازر المروعة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين.

وشارك في المظاهرة أبناء الجاليتين العربية والفلسطينية، وأنصار القضية الفلسطينية، إضافة إلى أعضاء من حركة "فتح" واتحاد عمال فلسطين في أستراليا.

إصابة مستوطنين إسرائيليين إثر إطلاق النار عليهما من سيارة بالأغوار في الضفة الغربية

أصيب مستوطنان إسرائيليان اليوم الأحد إثر إطلاق النار عليهما من سيارة في منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن التقارير الأولية أفادت بأن الهجوم أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة، بينما أصيب الآخر بجروح طفيفة إلى متوسطة، بالقرب من معبر وادي الأردن، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الهجوم، الذي لا يزال منفذه طليقًا.