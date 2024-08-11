ألمانيا تطالب الاحتلال بالتوقف عن الهجمات المتكررة ضد مدارس غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أن قتل المدنيين في قطاع غزة الذين يبحثون عن مأوي غير مقبول.. مطالبة الجيش الإسرائيلي بالتوقف عن الهجمات المتكررة التي تستهدف المدارس والتحقيق في هذا الأمر بسرعة.

وأكدت الوزارة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الأحد، أن شعب غزة والرهائن والمنطقة بأكملها بحاجة ماسة لوقف إطلاق للنار لدواعي إنسانية .

الجزائر تدين المجزرة الإسرائيلية بمدرسة التابعين.. وتؤكد "حتمية" تحرك المجتمع الدولي

أدانت الجزائر، بأشد العبارات وببالغ القوة، المجزرة الوحشية، التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين العزل الذين التجؤوا إلى مدرسة التابعين بغزة فراراً من "آلة الموت والبطش التي تطاردهم وتزهق أرواحهم حتى وهم عاكفون لتأدية صلواتهم".

وطالبت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم الأحد - بـ "حتمية" تحرك المجتمع الدولي وتبنيه موقفا حازما وصارما؛ يفرض على الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ما فرض على غيره من تدابير ردعية وعقابية في حالات لا ترقى أن تشكل قطرة من "بحر الجرائم غير المسبوقة، التي يتمادى ويتباهى هذا الاحتلال بارتكابها في حق الفلسطينيين العزل".

وأشار البيان إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني لا يمكن ولا ينبغي أن يستمر في التمتع بحصانة مطلقة وتامة، ليس فقط من المساءلة والمحاسبة، بل من المحاكمة والمعاقبة، عما اقترفه ولا يزال من جرائم لا تعد ولا تحصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجوار الفلسطيني".