وزيرا خارجية الإمارات وقبرص يبحثان هاتفيا التطورات بالمنطقة وتداعياتها

ياسر رشاد - القاهرة - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، التطورات الخطيرة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال - سبل التصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والأولوية الملحة لتقديم الدعم الإنساني اللازم لسكان القطاع، وتوفير الحماية لكافة المدنيين، وإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، ضرورة تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار والعمل عن كثب من أجل معالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة.

كما بحث الوزيران - خلال الاتصال الهاتفي - عددا من الموضوعات المتصلة بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.