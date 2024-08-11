زاخاروفا: الرد الروسي على الهجمات الأوكرانية لن يطول انتظاره

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية الروسية أن رد روسيا الصارم على الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مناطق روسية لن يطول انتظاره.

وفي تعقيبها على الضربة الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على كورسك والهجمات بطائرات بدون طيار على عدد من المناطق الأخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية البربرية التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل المدنيين وترهيبهم"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت زاخاروفا "ليس لدينا أي شك في أن منظمي ومرتكبي هذه الجرائم وداعميهم من الأجانب سيحاسبون عليها، ولن يطول انتظار الرد الروسي الصارم عليهم".

ووصفت زاخاروفا الهجمات الصاروخية الأوكرانية والهجمات بطائرات بدون طيار على المناطق الروسية بأنها "هجمات إرهابية" بوضوح.

وقالت "ندعو مرة أخرى المنظمات الدولية إلى إدانة الهجمات الإرهابية التي يشنها المسلحون الأوكرانيون، على الرغم من أننا على يقين من أن الرد سيكون صمتا مخجلا من الأطراف المعنية".

وفي سياق متصل، أصيب 15 شخصًا، اليوم الأحد إثر سقوط حطام صاروخ أوكراني اعترضته الدفاعات الروسية على مبنى سكني في إقليم كورسك.

وقال القائم بأعمال حاكم الإقليم، أليكسي سميرنوف، في منشور عبر منصة "تليجرام"، "نتيجة لسقوط حطام صاروخ على مبنى سكني في مركز الإقليم، أصيب 15 شخصًا، ويتلقى الجميع الرعاية الطبية اللازمة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكان القائم بأعمال الحاكم قد أعلن في وقت سابق إصابة 13 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وقالت مديرية الطوارئ في إقليم كورسك إن الحريق الذي اندلع في المبنى نتيجة الحادث تم إخماده، مشيرة إلى إلى أن الهياكل الحاملة للمبنى لم تتضرر.