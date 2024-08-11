ألمانيا تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدارس في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

علقت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، على التقارير الواردة من قطاع غزة، في بيان لها عبر منصة "إكس"، واصفة إياها بـ "المروعة".

وقالت الخارجية الألمانية في بيانها، إنه ليس من المقبول قتل مدنيين يبحثون عن الحماية. مطالبة بوقف هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة على المدارس في قطاع غزة.

كما طالبت الخارجية الألمانية في بيانها بـ "كشف ملابسات هذه الهجمات بشكل سريع".

وأشارت الوزارة إلى هول معاناة النساء والرجال والعديد من الأطفال الباحثين عن الحماية والذين يفرون بشكل متكرر منذ شهور من المعارك في غزة. وطالبت الوزارة بعدم بقاء هؤلاء بين الجبهات، كما قالت إنه "لا ينبغي لحركة حماس إساءة استخدامهم كدروع بشرية".

وأضافت الوزارة أن "الناس في غزة والأسرى والإقليم بأكمله بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار الإنساني الذي اقترحته الولايات المتحدة ومصر وقطر وإلى إطلاق سراح الرهائن. يجب الآن بشكل ملح اغتنام هذه الفرصة لتخفيف المعاناة".

وأفادت بيانات فلسطينية بأن الهجوم الإسرائيلي الذي وقع فجر أمس السبت على مبنى مدرسة يجري استخدامه كنُزُل للاجئين أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص.

وقدرت الحماية المدنية في غزة عدد الشهداء بما لا يقل عن 93 شخصا.

في المقابل، أعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شكوكه في هذه الأعداد وزعم أنه استهدف مركز قيادة تابعا لحركة حماس في مبنى المدرسة وإنه قتل ما لا يقل عن 19 قائدا ومقاتلا من حركة حماس وحركة الجهاد.