شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: مجزرة مدرسة التابعين جريمة حرب علنية فى حق أهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

أدان الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصرى المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني المجرم، أمس السبت، على المدنيين المتواجدين في مدرسة التابعين التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة العشرات بجروح بالغة.

وأضاف "أبو العلا" في تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن هذه المجزرة تعتبر انتهاك واضح وصريح للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ومما لا يدعو مجال للشك فهى جريمة حرب علنية أمام العالم أجمع وسط صمت المجتمع الدولى المخزى دون اتخاذ موقف ضد الاحتلال الإسرائيلي على استمرار مجازره في حق أهل غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضى.

وطالب رئيس الحزب الديمقراطى الناصرى المجتمع الدولى ومجلس الأمن التدخل لضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد أهل غزة على مدار ما يقرب من عام من الحرب الغاشمة التي شنها الاحتلال في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر.

