شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: الحوار الوطني يضع القضايا الجماهيرية في أولويات عمله والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، أهمية الحوار الوطني خاصة فى هذا التوقيت حيث يتم مناقشة القضايا الجماهيرية المهمة كالدعم النقدى والحبس الإحتياطى للخروج بحلول واقعية، مشيراً أن الحوار الوطنى يمثل ركيزة أساسية لدعم وإستقرار الوطن وايجاد الحلول للقضايا المهمة.

وأضاف أنه منذ انطلاق الحوار الوطنى الذى يضم كافة القوى السياسية والشخصيات العامة ونجح فى خلق مساحات مشتركة بين الجميع بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، مشيراً أن الحوار الوطنى خلق حراك سياسى للعمل جميعاً على حل المشكلات والتحديات التى تواجه الوطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الحوار الوطنى يمثل فرصة ذهبية للجميع للمشاركة فى صنع القرار وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمختلف التحديات، وتابع قائلاً : أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى تحرص الحكومة على تنفيذها لما تتضمنه من رؤى وحلول للتعامل مع التحديات الراهنة،أن قضية الدعم النقدى من القضايا الهامة حيث حرصت الدولة على أن يصل الدعم لمستحقيه خاصة للفئات الأولى بالرعاية بما يحقق العدالة الإجتماعية.

و أكمل " الكحيلي" أن جلسات الحوار الوطنى تتسم دائما بالتنوع والتعدد والتخصص، وهو ما يثرى الجلسات والحوار ويساهم فى الخروج بتوصيات ورؤى مهمة وخرجات قابلة للتطبيق، مشيدا بما أوضحه مجلس أمناء الحوار الوطنى بأن اهتماما بقضية الحبس الاحتياطى يأتى استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطنى بقضايا حقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة على النحو الذى انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا فى الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.