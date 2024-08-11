شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار سفنكس الدولي لمتابعة حركة التشغيل وتقييم الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، بجولة تفقدية مفاجئة لمطار سفنكس الدولى، لمتابعة سير العمل وموقف التشغيل وتقييم مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع، والوقوف على ما تم من مستجدات تتعلق بأعمال التطوير لاسيما مشروع إنشاء مظلة أمام بوابتى السفر والوصول قبل دخول المبنى وتزويدها بأجهزة تكييف هواء outdoor وشاشات عرض بيانات الرحلات وذلك لتقديم كافة سبل الدعم والراحة للركاب.

فى بداية الجولة تفقد وزير الطيران المدنى مدخل المطار وصالتى السفر والوصول، وكاونترات إنهاء إجراءات السفر كاونترات الجوازات، والمكاتب الإدارية، ومنطقة سيور الحقائب، والبنوك، والمنظومة الأمنية، والكافتيريات والمناطق الخدمية.

وتأتى هذه الجولة، فى إطار الاهتمام بالتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة والوقوف على أوجه القصور ومعالجتها لتفادى أى مشكلات مستقبلية قد تواجه معدلات الأداء داخل منظومة العمل.

وخلال جولته التفقدية، حرص وزير الطيران على لقاء العاملين والحديث معهم بشكل مباشر؛ مؤكدا على أهمية الدور الذى يقومون به فى تقديم الخدمات للمسافرين، ومشددًا على ضرورة تقديم خدمات متميزة تتسم بالجودة والاحترافية.

كما وجه الوزير بضرورة الإلتزام بأعلى معايير الخدمة وتقديم تجربة سفر مريحة ومرضية للمسافرين، بما يعكس صورة مشرقة عن مطاراتنا ويحقق رضا العملاء على كافة المستويات؛ مؤكدًا على ضرورة المراجعة الدورية والدقيقة والإلتزام بالملاحظات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية، للمعالجه أوجه القصور التى تواجه الراكب فى رحلته منذ وصوله إلى بوابة المطار حتى صعوده على متن الطائرة بمختلف مراحلها، حيث أوضح الوزير أن الفترة القادمة سيتم مواصلة الجوالات الميدانية فى كافة مواقع العمل لضمان تحقيق مستهدفات عمل الوزارة بهدف تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة التشغيلية مما يحقق رضاء العملاء.

كما أشار وزير الطيران المدنى إلى أهمية مطار سفنكس الدولى، الذى يشهد زيادة فى الحركة الجوية والسياحية الوافدة، كونه أحد مطارات الجذب السياحى المصرى لقربه من المتحف المصرى الكبير وتواجده بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد والفيوم وبنى سويف بما يعزز من أهميته على خريطة السياحة الدولية.



وزير الطيران يتفقد مطار سفنكس الدولي (2)



وزير الطيران يتفقد مطار سفنكس الدولي (3)



وزير الطيران يتفقد مطار سفنكس الدولي (4)