"أكسيوس": هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرا وسيبدأ قبل محادثات 15 آب

كشف موقع "أكسيوس" عن مصدرين، أن "هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرا وسيبدأ قبل محادثات صفقة الأسرى المقررة في 15 آب".

وكانت قد وافقت إسرائيل على استئناف المحادثات حول الهدنة في قطاع غزة في 15 آب الجاري، بناء على طلب الوسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وذكر مكتب نتانياهو أن "إسرائيل ستوفد مفاوضين للمشاركة في الاجتماع المقرر إقامته في الدوحة أو القاهرة، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار".

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي لحركة حماس وقائدها الجديد يحيى السنوار.