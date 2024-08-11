أردوغان أكد لنظيره الصومالي مواصلة جهود تركيا لحل التوتر بين الصومال وإثيوبيا

أعلنت دائرة الاتصال في الرّئاسة التّركيّة، في بيان، أنّ "الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​ بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصّومالي حسن شيخ محمود، بالعلاقات الثّنائيّة بين البلدين، والتوتّر بين الصّومال و​إثيوبيا​، والمستجدّات الإقليميّة والدّوليّة".

وأشار أردوغان، إلى "أهميّة التّعاون بين ​تركيا​ و​الصومال​"، مؤكّدًا "مواصلة جهود تركيا لحلّ التّوتّر بين الصومال وإثيوبيا". وأعرب عن تفاؤله بـ"تحقيق نتائج ملموسة خلال الجولة الثّانية من المحادثات الّتي ستُعقد في تركيا، لتحقيق المصالحة بين البلدين".

ومن المنتظر أن تستضيف العاصمة التّركيّة أنقرة، غدًا الإثنين، جولةً ثانيةً من المحادثات بين الدّولتين الجارتين إثيوبيا والصومال.