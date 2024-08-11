أعلنت دائرة الاتصال في الرّئاسة التّركيّة، في بيان، أنّ "الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصّومالي حسن شيخ محمود، بالعلاقات الثّنائيّة بين البلدين، والتوتّر بين الصّومال وإثيوبيا، والمستجدّات الإقليميّة والدّوليّة".
وأشار أردوغان، إلى "أهميّة التّعاون بين تركيا والصومال"، مؤكّدًا "مواصلة جهود تركيا لحلّ التّوتّر بين الصومال وإثيوبيا". وأعرب عن تفاؤله بـ"تحقيق نتائج ملموسة خلال الجولة الثّانية من المحادثات الّتي ستُعقد في تركيا، لتحقيق المصالحة بين البلدين".
ومن المنتظر أن تستضيف العاصمة التّركيّة أنقرة، غدًا الإثنين، جولةً ثانيةً من المحادثات بين الدّولتين الجارتين إثيوبيا والصومال.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان أكد لنظيره الصومالي مواصلة جهود تركيا لحل التوتر بين الصومال وإثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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