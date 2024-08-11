قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب

تتعرّض أطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطّع، تزامنًا مع إطلاق قنابل ضوئيّة فوق قرى القطاعَين الغربي والأوسط.

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