الأرصاد الجوية: لا تعديل يُذكر بدرجات الحرارة غدًا واحتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الجنوبية

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتادًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط خلال الأيّام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها الموسميّة حتّى يوم الأربعاء، حيث تتخطّى معدّلاتها في الدّاخل، تحت تأثير كتل هوائيّة حارّة مصدرها شبه الجزيرة العربيّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 23 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الإثنين غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، واحتمال تساقط رذاذ خفيف على المرتفعات الجنوبيّة خلال النّهار، مع تشكّل الضّباب الكثيف على المرتفعات المتوسّطة خاصّةً في الفترة المسائيّة، ما يؤدّي إلى سوء الرّؤية".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الثلثاء غائم جزئيًّا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبليّة والدّاخليّة ودون تعديل على السّاحل، مع تشكّل الضّباب على المرتفعات المتوسّطة خاصّةً في الفترة المسائيّة، وتؤدّي إلى سوء بالرّؤية".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الأربعاء قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الدّاخليّة حيث تتخطّى معدّلاتها بحدود الـ3 درجات، فيما يكون الارتفاع محدودًا جنوبًا وعلى الجبال، ودون تعديل يُذكر على السّاحل الشّمالي وبيروت، مع ارتفاع في نسبة الرّطوبة على السّاحل".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كما يتشكّل ضباب محلّي على المرتفعات المتوسّطة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 50 و75%، حال البحر مائج إجمالًا؛ وحرارة سطح المياه 30 درجة مئويّة".