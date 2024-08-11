لأول مرة.. بايدن يكشف سبب انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأول مرة، السبب وراء انسحابه من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس.

وفي مقابلة بثت اليوم الأحد على شبكة «سي بي إس»، ألمح بايدن إلى أن السبب يعود إلى ضرورة هزيمة منافسه الجمهوري الشرس دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي: «على الرغم من أنه لشرف عظيم لي أن أكون رئيسًا، أعتقد أن لدي التزامًا تجاه البلاد بأن أفعل ذلك»، في إشارة إلى انسحابه.

وأشار إلى أنه شاور نفسه وتحدث مع ابنه في موضوع انسحابه، حيث قال: «كان على التصرف.. لأن ديمقراطيتنا كانت على المحك»، مضيفا: «يجب أن نهزم ترامب.. علينا هزيمته».

وأضاف بايدن أن «ترامب حذر علانية من حمام دم إذا لم يفز في الانتخابات وهو يعني ذلك».

في الوقت ذاته، شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة حماية الديمقراطية في الولايات المتحدة، معتبرًا أنه لا يجوز السماح للمرشح الجمهوري بالعودة إلى البيت الأبيض.

وعن مناظرته أمام ترامب والتي كانت السبب في تصاعد الضغوط عليه من أجل الانسحاب، اعترف بايدن بأنها كانت سيئة للغاية.