زلزال يضرب قبالة تشيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 5.5 درجة ضرب منطقة قبالة ساحل كوكيمبو في تشيلي.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 68 كيلومترا.

ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.