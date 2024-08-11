زلزال يضرب قبالة تشيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 5.5 درجة ضرب منطقة قبالة ساحل كوكيمبو في تشيلي.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 68 كيلومترا.
ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
ابوظبي - سيف اليزيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 5.5 درجة ضرب منطقة قبالة ساحل كوكيمبو في تشيلي.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 68 كيلومترا.
ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012