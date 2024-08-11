ضرائب الإكراميات تشعل صراعا بين ترمب وهاريس

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في خطاب غاضب على منصته Truth Social، نائبة الرئيس كامالا هاريس بأنها «نسخة طبق الأصل»، وشارك لقطة شاشة من حساب يميني على وسائل التواصل الاجتماعي اتهمها بـ «السرقة المباشرة» منه.

قائلا إنه هو من توصل إلى فكرة لإنهاء الضرائب على الإكراميات، وذلك بعد أن وعدت المرشحة الرئاسية الديمقراطية بإلغاء الضرائب على الإكراميات المدفوعة للعاملين في مجال الخدمات والضيافة، في تجمع حاشد في لاس فيغاس.

فيما أظهرت السجلات أن مرشحًا جمهوريًا آخر اقترح مثل هذه السياسة منذ أكثر من عقد من الزمان.

ويأتي ذلك بعد أن أظهر استطلاع أن هاريس تتقدم على ترمب في ثلاث من أهم الولايات التي تعد مفتاح الفوز في انتخابات عام 2024.

مفتاح الفوز

وتشير استطلاعات الرأي الجديدة إلى أن هاريس لم تضيق الفجوة ضد ترمب على المستوى الوطني فحسب، بل إنها تتقدم أيضًا في ولايات الجدار الأزرق الحاسمة؛ حيث تركب موجة من الزخم تمتد إلى أسبوعها الثالث. وتم إجراء الاستطلاع إلى حد كبير في نفس الإطار الزمني الذي أشعلت فيه هاريس حماس الحشود في الغرب الأوسط في جولة حشد سريعة مع زميلها الجديد في الترشح، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، الذي لا يزال الناخبون يتعرفون عليه. وفي الوقت نفسه، يكافح ترمب وزميله في الترشح، السيناتور جيه دي فانس من أوهايو، من أجل صياغة رسالة متسقة ومقنعة ضد خصومهم الديمقراطيين.

الولايات المهمة

وأظهرت نتائج استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا ونشرت أن هاريس تتقدم على ترمب في ثلاث من أهم الولايات التي تعد مفتاح الفوز في انتخابات عام 2024. وأُجري الاستطلاع في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس، وسأل الناخبين المحتملين في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن عن مواقفهم تجاه هاريس وترمب. وعندما سُئلوا عمن سيصوتون له إذا أجريت الانتخابات اليوم، حصلت هاريس على دعم بنسبة 50 في المائة مقابل 46 في المائة لترمب - وهو تحسن ملحوظ مقارنة بأداء الرئيس جو بايدن ضد ترمب في استطلاعات الرأي السابقة لصحيفة تايمز. وعندما يتم تضمين المرشحين المستقلين وروبرت ف. كينيدي جونيور في السباق، تظل هاريس متقدمة بنسبة 5 نقاط مئوية في ميشيغان ونقطتين مئويتين في بنسلفانيا و6 نقاط مئوية في ويسكونسن، مع حصول كينيدي المتلاشي على متوسط ​​دعم بنسبة 5 في المائة فقط. ووجد الاستطلاع أن هاريس تستفيد من ارتفاع شعبيتها بين الناخبين في كل ولاية، في حين شهدت شعبية ترمب في الولايات الثلاث تحسنا طفيفا مقارنة باستطلاعات تايمز/سيينا السابقة.

سمات بايدن

وفي أكبر تغيير في حظوظ المرشحة الرئاسية الديمقراطية، لم تثقل هاريس كاهلها السمات المتصورة التي جعلت بايدن خيارًا غير شعبي للغاية لبطاقة 2024. يعتقد غالبية الناخبين المحتملين أنها صادقة وذكية ومناسبة للحكم، فضلاً عن قدرتها على إحداث النوع الصحيح من التغيير في البلاد. ويحقق ترامب أداءً أسوأ في كل هذه المعايير، على الرغم من أنه يُنظر إليه على أنه يتمتع برؤية واضحة للبلاد، حيث قال 60 % من الناخبين المحتملين في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن إن هذه المشاعر تنطبق على ترامب «جيدًا جدًا» أو «إلى حد ما».

والجدير بالذكر أن 47 % من الناخبين المحتملين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن ترمب سوف يسن تغييرات ستكون «سيئة للغاية» أو «سيئة إلى حد ما» للبلاد إذا تم انتخابه، مقارنة بـ 37 % من الناخبين المحتملين الذين قالوا نفس الشيء عن هاريس.