السرية الأوكرانية وراء التوغل الجريء بالأراضي الروسية

كسر الرئيس فولوديمير زيلينسكي صمت الحكومة بعد أيام من بدء أوكرانيا توغلًا عسكريًا مفاجئًا في منطقة كورسك الحدودية الروسية، من خلال الاعتراف بشكل غير مباشر بالعمليات العسكرية الجارية «لدفع الحرب إلى أراضي المعتدي».

وأكمل توغل أوكرانيا في روسيا يومه السادس. ويعد أكبر هجوم من نوعه منذ أن شنت موسكو غزوها الكامل في 24 فبراير 2022، وهو غير مسبوق لاستخدامه وحدات عسكرية أوكرانية على الأراضي الروسية.

ولكن الأهداف الدقيقة للعملية لا تزال غير واضحة، وقد تبنى المسؤولون العسكريون الأوكرانيون سياسة السرية، على الأرجح لضمان نجاحها. الاحتياطات الروسية

وفاجأت الغارة الأوكرانية على روسيا موسكو وكانت محرجة للقادة العسكريين الروس الذين سارعوا لاحتواء الاختراق. ويقول خبراء عسكريون إن الهدف من العملية على الأرجح هو إبعاد الاحتياطيات الروسية عن القتال العنيف في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في حين اقترح مستشار رئاسي أن العملية قد تعزز موقف كييف في أي مفاوضات مستقبلية مع روسيا.

ترهيب السكان

واستمرت عمليات إجلاء المدنيين المقيمين في المناطق الحدودية الروسية مع أوكرانيا. وبث التلفزيون الرسمي الروسي لقطات للمدنيين الذين تم إجلاؤهم في مخيم خيام بمدينة كورسك. ووفقا لتقرير RTR، تم إنشاء أكثر من 20 مركز إيواء مؤقت في المنطقة.

لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن أوكرانيا «تفهم جيدا» أن الهجمات الأخيرة «لا معنى لها من وجهة نظر عسكرية».

وأضافت أن «نظام كييف يواصل نشاطه الإرهابي بهدف وحيد هو ترهيب السكان المسالمين في روسيا».

هجمات أخرى

في حين أدى هجوم بطائرة بدون طيار وصواريخ روسية على كييف إلى مقتل شخصين، بينهما طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا هاجمت أوكرانيا بأربعة صواريخ باليستية و57 طائرة بدون طيار وأسقطت الدفاعات الجوية 53 طائرة بدون طيار.

وعُثر على جثتي رجل يبلغ من العمر 35 عامًا وابنه تحت الأنقاض بعد سقوط شظايا صاروخ على منطقة سكنية في منطقة بروفاري بضواحي كييف، وفقًا لخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا. وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في المنطقة في الهجوم.

وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي تستهدف فيها كييف، بحسب ما قاله سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف.

وقال بوبكو إن الصواريخ الباليستية لم تصل إلى العاصمة، لكن الضواحي تعرضت للضربات، في حين تم إسقاط طائرات بدون طيار كانت تستهدف العاصمة.

وفي روسيا، قال حاكم منطقة كورسك إن صاروخًا أوكرانيًا أسقطته الدفاعات الجوية الروسية سقط على مبنى سكني، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا.

قال القائم بأعمال حاكم مدينة كورسك أليكسي سميرنوف، الأحد، إن «مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية» دخلت منطقة بيلوفسكي في اليوم السابق، لكن الوضع «استقر».

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 35 طائرة مسيرة أسقطت خلال الليل فوق مناطق كورسك وفورونيج وبيلغورود وبريانسك وأوريول.

ولم تعلق أوكرانيا على هجمات الطائرات بدون طيار التي وقعت داخل روسيا. لكن هذه الهجمات تأتي في الوقت الذي زادت فيه أوكرانيا من وتيرة الهجمات المماثلة بطائرات بدون طيار والتي استهدفت بشكل كبير البنية التحتية العسكرية ومستودعات النفط في الأسابيع الأخيرة.

كوريا الشمالية

وقال زيلينسكي، نقلا عن معلومات أولية، إن روسيا استخدمت صاروخا كوريا شماليا في الضربة. وكانت أوكرانيا والولايات المتحدة قالتا في وقت سابق إن روسيا استخدمت صواريخ كورية شمالية في الحرب.

وجدد زيلينسكي دعوته للحلفاء الغربيين لزيادة المساعدات لأوكرانيا، وقال: «لوقف الإرهاب الروسي حقًا، لا نحتاج فقط إلى درع جوي كامل يحمي جميع مدننا ومجتمعاتنا، ولكن أيضًا إلى قرارات قوية من الشركاء - قرارات من شأنها إزالة القيود المفروضة على أعمالنا الدفاعية».

وفي هذه الأثناء، قالت بيلاروسيا إنها أرسلت مزيدا من القوات إلى حدودها مع أوكرانيا، قائلة إن طائرات بدون طيار أوكرانية انتهكت مجالها الجوي كجزء من التوغل العسكري لكييف في منطقة كورسك الروسية.

وقال الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن قوات الدفاع الجوي البيلاروسية دمرت عشرات الأهداف التي كانت تحلق من أوكرانيا فوق منطقة موغيليف، التي تقع على الحدود مع روسيا.

وأضاف في اجتماع عقد في مينسك: «انتهكت القوات المسلحة الأوكرانية جميع قواعد السلوك وانتهكت المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا. في الاتجاه الشرقي، بالقرب منا في منطقة كوستيوكوفيتشي».

وقال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين إن الحكومة تعتبر انتهاك مجالها الجوي استفزازا وهي «مستعدة لاتخاذ إجراءات انتقامية».