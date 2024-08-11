اخبار العالم

سلطنة عُمان تحتضن فعاليات المعرض الدولي للفن المعاصر

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تحتضن سلطنة عُمان مساء غد الاثنين فعاليات معرض ظفار الدولي للفن المعاصر، والذي تنظمه جمعية المرأة العمانية بصلالة بالتعاون مع بلدية ظفار وشركة عبدالقادر البلوشي وشريكه والفنان التشكيلي جمال بن سالم الجساسي المنسق الدولي ورئيس مجموعة نلتقي من اجل الفن، وذلك بقاعة المعارض الرئيسية بمجمع السلطان قابوس للشباب والثقافة والترفيه بصلالة وبمشاركة واسعة محلية ودولية ويستمر حتى 16من اغسطس الجاري.
 

ياتي المعرض ضمن فعاليات خريف صلالة ويجمع نخبة من الفنانين والفنانات التشكيليين من سلطنة عمان ومشاركه فنانين من 17دولة في (الفنون التشكيلية والنحت والتصوير الضوئي). 

ضم المعرض اكثر من ٣٥٠ عملا فني، حيث يلتقي الفن مع جمال الخريف في صورة إبداعية وجمالية وسيتيح المعرض فرصة سانحة للتعريف بجماليات الفنون التشكيلية العالمية والاذواق الفنية بالاضافة الى تبادل الخبرات والمعارف والصداقة بين المشاركين وسيبرز بين أجنحته العديد من الاعمال المتميزة من مختلف ألوان المدارس الفنية والفكرية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا