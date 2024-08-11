سلطنة عُمان تحتضن فعاليات المعرض الدولي للفن المعاصر

ياسر رشاد - القاهرة - تحتضن سلطنة عُمان مساء غد الاثنين فعاليات معرض ظفار الدولي للفن المعاصر، والذي تنظمه جمعية المرأة العمانية بصلالة بالتعاون مع بلدية ظفار وشركة عبدالقادر البلوشي وشريكه والفنان التشكيلي جمال بن سالم الجساسي المنسق الدولي ورئيس مجموعة نلتقي من اجل الفن، وذلك بقاعة المعارض الرئيسية بمجمع السلطان قابوس للشباب والثقافة والترفيه بصلالة وبمشاركة واسعة محلية ودولية ويستمر حتى 16من اغسطس الجاري.



ياتي المعرض ضمن فعاليات خريف صلالة ويجمع نخبة من الفنانين والفنانات التشكيليين من سلطنة عمان ومشاركه فنانين من 17دولة في (الفنون التشكيلية والنحت والتصوير الضوئي).

ضم المعرض اكثر من ٣٥٠ عملا فني، حيث يلتقي الفن مع جمال الخريف في صورة إبداعية وجمالية وسيتيح المعرض فرصة سانحة للتعريف بجماليات الفنون التشكيلية العالمية والاذواق الفنية بالاضافة الى تبادل الخبرات والمعارف والصداقة بين المشاركين وسيبرز بين أجنحته العديد من الاعمال المتميزة من مختلف ألوان المدارس الفنية والفكرية.