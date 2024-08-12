الدفاع المدني: إخماد حريق منزل ومنشرة للأخشاب في دردغيا- صور إثر غارة إسرائيلية

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا بمؤازرة من الجمعيّات المحليّة، حريقًا شبّ داخل منزل ومنشرة للأخشاب في دردغيا- صور، إثر غارة جوّيّة إسرائيليّة استهدفت البلدة. كما أخمد العناصر حريقًا شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب والأشجار في المريجات- البقاع".

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