روسيا تتهم أوكرانيا بالإرهاب النووي بعد إشتعال محطة زابوروجيا النووية

ياسر رشاد - القاهرة - اتهمت وزارة خارجية روسيا، اليوم الإثنين، أوكرانيا بالإرهاب النووي، وذلك بعد إشعال النيران في محطة محطة زابوروجيا النووية المتواجدة بمقاطعة كورسك.

روسيا تتهم أوكرانيا بالإرهاب النووي

وقالت وزارة خارجية روسيا أن محطة زابوروجيا للطاقة النووية تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة للضربات التي أصابتها بطائرة مسيرة أوكرانية، ولكن لا يوجد تهديد بانفجار والإشعاع بوضعه الطبيعي.

وأضافت تقارير من روسيا أن تعرضت البنية التحتية للطاقة النووية في محطة زابوروجيا لأضرار جسيمة بسبب استهداف وحدة الطاقة المساعدة، حيث استخدمت أوكرانيا طائرة مُسيرة انطلقت من منطقة نيكوبول لاستهداف محطة زابوروجيا النووية.

يذكر أن أكدت وزارة الخارجية الروسية أن رد روسيا الصارم على الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مناطق روسية لن يطول انتظاره.

في تعقيبها على الضربة الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على كورسك والهجمات بطائرات بدون طيار على عدد من المناطق الأخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية البربرية التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل المدنيين وترهيبهم"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت زاخاروفا "ليس لدينا أي شك في أن منظمي ومرتكبي هذه الجرائم وداعميهم من الأجانب سيحاسبون عليها، ولن يطول انتظار الرد الروسي الصارم عليهم".

ووصفت زاخاروفا الهجمات الصاروخية الأوكرانية والهجمات بطائرات بدون طيار على المناطق الروسية بأنها "هجمات إرهابية" بوضوح.

وقالت "ندعو مرة أخرى المنظمات الدولية إلى إدانة الهجمات الإرهابية التي يشنها المسلحون الأوكرانيون، على الرغم من أننا على يقين من أن الرد سيكون صمتا مخجلا من الأطراف المعنية".

وفي سياق متصل، أصيب 15 شخصًا، اليوم الأحد إثر سقوط حطام صاروخ أوكراني اعترضته الدفاعات الروسية على مبنى سكني في إقليم كورسك.