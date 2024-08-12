ليبيا تطلب من الدول نقل سفاراتها إلي بني غازي

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت حكومة ليبيا، مساء اليوم الأحد، الدول الشقيقة و الصديقة لها من نقل سفاراتها إلي مدينة بني غازي في ظل عدم الاستقرار الأمني التي تشهده البلاد.

ليبيا تطالب الدول بنقل السفارات إلي بني غازي

بيان خارجية ليبيا

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من برلمان ليبيا بيانا أعربت فيه عن استغرابها من بيانات وتصرفات حكومة الوحدة في طرابلس.

وأكدت ليبيا في بيانها أن البيانات والتصرفات تعكس الإصرار على مخالفة القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب الجهة المنتخبة والشرعية في ليبيا.

وطالبت خارجية ليبيا في بيانها جميع الدول الصديقة والشقيقة في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة في العاصمة طرابلس وفقا لتوصيفها، بنقل سفاراتها وممثلي الهيئات والمؤسسات الدبلوماسية والدولية إلى مدينة بنغازي التي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

يذكر أن أكد السفير الألماني لدى ليبيا رالف تراف، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم لإنجاح العملية السياسية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، والوصول للاستقرار والسلام الدائمين.

وتعهد السفير الألماني الجديد إلى ليبيا رالف تراف - في تصريح نقله تلفزيون الوسط الليبي اليوم الأحد - بالعمل على تعزيز التعاون الألماني - الليبي.

وشدد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، والعمل على الوصول بليبيا لاستقرار سياسي، وانتقال سلمي للسلطة.

استشهاد خمسة فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع، ورفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها " إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات عنيفة بالحي ".

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي استهدف أيضا منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثماني شهيدين من حي تل السلطان غرب مدينة رفح، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 مواطنا وإصابة 92002 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.