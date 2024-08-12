ياسر رشاد - القاهرة -

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الاسبوع الماضي من انتزاع 720 لغما زرعتها مليشيا الحوثي في عدة محافظات يمنية.

"مسام" ..ينجح في انتزاع 720لغما خلال أسبوع في اليمن

وذكر المركز - في بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية اليوم الأحد -أن الألغام المنزوعة منها 3 ألغام مضادة للأفراد و56 لغما مضادا للدبابات و647 ذخيرة لم تنفجر و14 عبوة ناسفة ليرتفع عدد الألغام التي تم إزالتها خلال شهر أغسطس الجاري إلى 1390 لغما.

وبلغ عدد الالغام المنزوعة منذ بداية المشروع في يونيو العام 2018 وحتى الآن 454 ألفا و688 لغما زرعت بعشوائية في مختلف المحافظات حصدت العديد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.