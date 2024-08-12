حزب الله يعلن استشهاد 3 من عناصره إثر غارة إسرائيلية جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله،أمس الأحد، استشهاد ثلاثة من عناصره الأساسين إثر القصف الإسرائيلي الأخير على جنوبي لبنان.

حزب الله ينعي استشهاد ثلاثة من عناصره

ونعى حزب الله اللبناني اليوم الأحد ثلاثة من عناصره قتلوا في القصف الإسرائيلي الأخير على جنوبي لبنان.

بيان حزب الله لنعي ثلاثة من عناصره

وجاء في بيان النعي الذي نشره حزب الله:

"بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهداء على طريق القدس":

*محمد هاني حيدر "أبو الفضل" مواليد عام 1988 من بلدة بليدا في جنوب لبنان.

محمد هاني حيدر "أبو الفضل"



*علي سمير حجازي "أبو زينب" مواليد عام 1997 من بلدة حداثا وسكان بلدة دردغيا في جنوب لبنان.

علي سمير حجازي "أبو زينب"



*حسن غضبان مصطفى "جهاد" مواليد عام 1994 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، الذين ارتقوا على طريق القدس".