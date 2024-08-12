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عاجل.. بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 90.4% علوم و87% رياضة و68.2% أدبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني بسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات وتستمر حتى الجمعة الموافق 16/8/2024وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:

الشعبة العلمية 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48 % فأكثر.

الشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.07% فأكثر.

الشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني بالضغط هنا، www.tansik.digital.gov.eg، ثم قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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