محافظ الغربية يكرم محمد السيد بطل برونزية مونديال باريس (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، البطل محمد السيد، صاحب برونزية السلاح في أولمبياد باريس 2024، ووالده الدكتور السيد سامي، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون البيئة بجامعة طنطا سابقًا وأستاذ مادة المبارزة بجامعة طنطا والمدير الفني للاعب في الأولمبياد، ووالدته الدكتورة أماني البحيري، وكيل كلية التربية الرياضية جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب.

وكرم محافظ الغربية البطل، مهديًا له شهادة تقدير ودرع المحافظة تكريمًا لمجهوده الذي تكلل بتحقيق أول ميدالية برونزية للبعثة المصرية في أولمبياد باريس، بعد فوزه على المجري تيبور أندراسي بنتيجة 8-7 في لعبة سلاح سيف المبارزة.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بضم المحافظة نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، متمنيًا له الاستمرار في حصد البطولات القارية والعالمية، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأكد محافظ الغربية دعمه الكامل للرياضة والرياضيين من أبناء المحافظة لإنشاء جيل من الأبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ومن جانبه، أعرب البطل محمد السيد وأسرته عن سعادتهم باستقبال المحافظ لهم، مؤكدين أن هذه اللحظات لا تُنسى وستظل في ذاكرتهم دائمًا، لتمثل لهم دافعًا حقيقيًا لاستكمال تحقيق الإنجازات، والحصول على الميداليات الذهبية وحصد الميداليات ورفع اسم المحافظة عاليًا.