محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المصانع بمدينة الخانكة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المصانع بأبو زعبل ومنطقة الشروق الصناعية.

يأتي ذلك في إطار دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كافة احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، في سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عالٍ من الجودة، للمنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد الشركة العربية للخزف، حيث تفقد المصنع ومعرض المنتجات الصحية ومستلزمات دورات المياه التي يتم تصديرها إلى العديد من الدول العربية والأوروبية. وأثنى المحافظ على جودة إنتاج المصنع الذي يتم تصنيعه وفق القياسات الهندسية العالمية لتتناسب مع احتياجات كل دولة.

كما تفقد المحافظ أيضًا خلال جولته شركة لصناعة الورق، حيث تابع مراحل تصنيع الورق بنظام تدوير المخلفات الورقية لتصنيع ورق الكرافت المستخدم في صناعة الكرتون. ويوفر المصنع أكثر من 1,200 فرصة عمل، ويتم تصدير أكثر من 40% من الإنتاج إلى السوق الأوروبي.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد مصنع المشايات المعدنية، حيث أجرى جولة بالمصنع للتعرف على المنتجات التي يقوم المصنع بإنتاجها، ومن أهمها تصنيع شبكات التهوية مختلفة الأحجام وتصنيع بالوعات الصرف الصحي وجميع إكسسوارات المباني والتقويات الخاصة بالمباني والشدات المعدنية. ويوفر المصنع أكثر من 1,500 فرصة عمل بشكل مباشر وأكثر من 3,000 فرصة عمل بشكل غير مباشر، كما يصدر منتجاته إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مصنع للصناعات الغذائية، حيث تابع خطوط الإنتاج التي تشمل إنتاج الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود. وأثنى المحافظ خلال الزيارة على جودة الإنتاج وتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية والمهنية بالمصنع، ويوفر المصنع أكثر من 300 فرصة عمل.

كما تفقد المحافظ مصنعًا لطباعة الكرتون، حيث تابع خطوط الإنتاج، وأثنى على جودة الإنتاج.

كما تفقد عطية خلال جولته أيضًا مصنعًا للتصنيع الهندسي، حيث أجرى جولة ميدانية داخل أقسام المصنع الذي ينتج جميع أنواع كراسي المركبات بمختلف أنواعها (القطارات والسيارات والحافلات والدراجات البخارية)، بالإضافة إلى تصنيع الأثاث المكتبي من الجلد والخشب. كما يتميز المصنع بإنتاج الفرش الطبي مثل أسرة المرضى والكراسي المتحركة والدولاب الاستانلس وجميع الاستندات الخاصة بغرف المرضى والعمليات. ويوفر المصنع أكثر من 600 فرصة عمل في جميع قطاعاته، ويتم تصدير أكثر من 70% من الإنتاج إلى الدول الكبرى والتعاقد مع العديد من شركات إنتاج القطارات والسيارات بالعالم.

ووجه المحافظ بأهمية التكامل بين المشروعات لخدمة منظومة الاستثمار، مشيدًا بجودة المنتجات، كما اطمأن على تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة والمهنية بتلك المصانع، ووجه بحسن معاملة الموظفين والعمال والعمل على توفير احتياجاتهم وتوفير كل سبل التأمين الصحي والاجتماعي لهم.

وعبر أصحاب المصانع عن سعادتهم بزيارة المحافظ، مؤكدين أن تلك الزيارة تعد دافعًا قويًا وكبيرًا للاستمرار في العمل والعطاء، ووضع القليوبية على خارطة الصناعة المصرية.

كما أشاد محافظ القليوبية بالدور المهم والحيوي لتلك الشركات والمصانع في دفع وتطوير الصناعات المصرية والاستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية، مما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل جادة للشباب، ومن ثم زيادة معدلات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وزيادة معدلات التصدير.

وأكد محافظ القليوبية على حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي وبما يساهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية.