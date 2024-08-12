بينهم فنان شهير.. مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

لقي شخصين مصرعهما، بينما أصيب 10 آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان- القاهرة".

البداية كانت بتلقي اللواء محمد أبوالليل مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دراو، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان- القاهرة" أمام مدخل قرية بنبان ووجود مصابين ووفيات.

على الفور تم الدفع بـ10سبارات إسعاف قامت بنقل 10مصابين وجثتين أحداهما للمطرب النوبي مجمد فوزي، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.