الجيش الإسرائيلي أصدر أمرًا يحظر على جميع جنوده النظاميين البقاء في جورجيا وأذربيجان

أفادت هيئة البث الإسرائيليّة، بأنّ "خوفًا من الانتقام الإيراني، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا جديدًا يحظر على جميع الجنود النّظاميّين البقاء في جورجيا وأذربيجان القريبتين من إيران".

وكان قد كشف موقع "أكسيوس" الأميركي نقلًا عن مصدرين، عن أنّ "هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرًا، وسيبدأ قبل محادثات صفقة الأسرى المقرّرة في 15 آب الحالي".

بعدها، أشار المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إلى أنّ "في ضوء التّقارير الّتي نُشرت بخصوص خطط إيران، نوضح أنّه في هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الدّاخليّة"، مؤكّدًا أنّ "الجيش والمؤسّسة الأمنيّة يتابعان أعداءنا والتّطوّرات في الشّرق الأوسط عامّةً، وإيران و"حزب الله" على وجه الخصوص، ويجريان تقييمًا للوضع بشكل متواصل".