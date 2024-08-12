"كتائب القسام": نعلن مسؤوليتنا عن قتل جندي إسرائيلي بإطلاق النار عليه قرب ميحولا في الأغوار

أشارت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إلى أنّ "مقاتلينا في ضفة العياش تمكّنوا ظهر اليوم الأحد، من تنفيذ عمليّة إطلاق نار من المسافة صفر، استهدفت مركبة الجندي الصّهيوني "يوناتان دويتش" البالغ 23 عامًا، قرب مغتصبة "ميحولا" في الأغوار الشّماليّة، وأردوه قتيلًا على الفور".

وأعلنت في بيان، "مسؤوليّتها عن هذه العمليّة البطوليّة"، مؤكّدةً أنّها "تأتي انتقامًا لدماء الشّهداء، وردًّا على "مجزرة الفجر" في مدرسة التابعين ومجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة الصّامد". وشدّدت على أنّ "مقاتلينا في الضفة الغربية، الّذين جدّدوا البيعة لقائد حركة "حماس" يحيى السنوار "أبو إبراهيم"، سيبقون ضاغطين على الزّناد، وسيلاحقون المُحتل في كلّ مفترق وزقاق ما دام جاثمًا على أرضنا".