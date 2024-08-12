محمد جواد ظريف يعلن استقالته من منصب نائب الرئيس الإيراني

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن محمد جواد ظريف، الأحد، استقالته من منصب نائب الرئيس الإيراني.

يأتي هذا بعد ساعات من تقديم الرئيس الإيراني الجديد الإصلاحي مسعود بزشكيان، تشكيلته الوزارية المقترحة إلى مجلس الشورى.

وأعلن ظريف في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» استقالته من منصب الرئيس الإيراني، حيث قال إنه «غير راض عن نتيجة عملي، وأشعر بالخجل من أنني لم أتمكن من الحصول على رأي خبراء اللجان كما وعدت. وبطبيعة الحال، لا يزال هناك بعض نواب الرئيس المتبقين، الذين نأمل أن يعوضوا هذا النقص».

وأضاف نائب الرئيس الإيراني المستقيل: «هذه التجربة الأولى كانت مليئة بالنواقص وسيتم تحسينها بلا شك في المستقبل. أعتذر عن عدم قدرتي على متابعة الأمور في أروقة السياسة الداخلية. لقد اعتبرني البعض سريع الغضب».

وأكمل: "أعتقد أنه خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية، أظهرت الصبر والمقاومة ضد الهجمات غير المسبوقة، أكثر من العديد من المطالبين، لكنني حساس جدًا لمواقف الناس وهمومهم."