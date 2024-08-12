تونس.. هيئة الانتخابات تقبل 3 مرشحين لسباق الرئاسة

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، وهم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام «حركة الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس «حركة عازمون» عياشي زمال.

وقال رئيس «الهيئة» فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، «إن (الهيئة) تلقت إلى حدود غلق باب تقديم الترشحات يوم 5 أغسطس الجاري، 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية خلال فترة إيداع الترشحات».

وأضاف بوعسكر، أنه «بعد تثبت مجلس (الهيئة) من مدى توافر شروط الترشح والوثائق المطلوبة وعدد التزكيات المطلوبة في ملفات الترشح، انعقد مجلس (الهيئة) وبتّ في جميع مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية، وصادق بإجماع أعضائه على قائمة المقبولين أولياً».

وأعلن أن «المترشحين المقبولين أولياً لخوض غمار الانتخابات هم: زهير المغزاوي، وقيس سعيد، وعياشي زمال».

ولفت رئيس «الهيئة» إلى رفض 14 ملف ترشح، وذلك إما بسبب انعدام التزكيات المطلوبة، أوعدم استيفائها للشروط القانونية ولوجود نقائص في ملفات الترشح.

وشدد على أن «أسباب الرفض بنيت على أسباب قانونية، ومنها انعدام الشروط القانونية للتزكيات الشعبية أو غياب الضمان المالي».

وأكد بوعسكر، أنه «بقدر ما كانت مهمة قبول ومعالجة ملفات المترشحين حساسة بقدر ما كان مجلس (الهيئة) على أتم الوعي بالمسؤولية التاريخية وحريص على إتمام المهمة بحرفية وثبات».

وفي 29 يوليو الماضي، بدأت فترة قبول ملفات الترشح، وفق تصريح سابق لرئيس «الهيئة» فاروق بوعسكر.