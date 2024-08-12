كامالا هاريس تدين مجزرة مدرسة التابعين وتطالب بوقف حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الخسائر في أرواح المدنيين في الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى مدرسةالتابعين في غزة .

شاهد كامالا هاريس تدين إسرائيل لأول مره

وقالت هاريس إن عددا كبيرا جدا من المدنيين قتلوا مرة أخرى وكررت دعواتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار، مرددة تصريحات أدلى بها البيت الأبيض.

هاريس تتحدث تدين مجزرة التابعين

ونشرت شبكة بي بي سي تصريح لكامالا هاريس وهي تدين الخسائر في أرواح المدنيين جراء الغارات الجوية التس شنتها قوات الإحتلال على مدرسة التابعين بقطاع غزة.

وعلى صعيد آخر طالب المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى فرض عقوبات أوروبية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

الاتحاد الأوروبي يصف بنغفير بمجرم حرب



وقال بوريل عبر حسابه على منصة "إكس": "في الوقت الذي يسعى فيه العالم كله إلى هدنة في غزة، يدعو الوزير بن غفير إلى قطع المياه والطاقة عن السكان المدنيين، هذا تشجيع على جريمة حرب".

وأضاف بوريل: "يجب أن يكون قرار فرض العقوبات عليه على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حركة "حماس" مشيرا إلى أنه يجب أن تستمر إسرائيل في "سحق الحركة".

وهدد بن غفير بالاستقالة من حكومة بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) إذا "توقفت الحرب ضد حماس" وقال في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية إن الحرب "إذا توقفت لن أكون في الحكومة والتوصل إلى اتفاق مع حماس ممنوع".

وأثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى تشجيع هجرة سكان قطاع غزة واحتلال القطاع والسيطرة عليه بشكل دائم.

في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، أكد بن غفير أن إسرائيل يجب أن تتبنى سياسة تشجع هجرة سكان غزة إلى مناطق أخرى، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن السيطرة على القطاع بشكل دائم ستضمن عدم حدوث تصعيدات عسكرية مستقبلاً من الجماعات المسلحة في غزة.