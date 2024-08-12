نشرة منتصف الليل| نظير عياد مفتيًا للجمهورية.. والموقف القانوني للاعب أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

وظائف للمهندسين.. صندوق الإسكان الاجتماعي يُعلن فتح باب التعيين للحاصلين على بكالوريوس هندسة

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزراة الإسكان، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة مهندس، من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة، من جامعة حكومية، في تخصصات (مدني، عمارة - تخطيط عمراني)، بتقدير جيد جدًا.

وحسب ما حدده الصندوق من اشتراطات في المتقدمين توفر عدد من المهارات الأساسية، مثل القدرة على العمل تحت ضغط، والدقة وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، والمعرفة التامة بمهارات الحاسب الآلي (برامج هندسية- AutoCAD - (Presentation skills-، والمعرفة ب Microsoft office‏.

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اللجان اشتغلت.. أحمد موسى معلقًا على صورة مزيفة لمسار المونوريل

علق الإعلامي أحمد موسى، على صورة مزيفة لمسار المونوريل والقطار الخفيف، قائلاً: "علشان تعروفوا اللي بيحالوا يشتغلوا على مواقع التواصل الاجتماعي، من أسبوعين صورة لفت الكرة الأرضية وهي صورة كاذبة".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللجان اشتغلت وعملوا حملة بصورة مزيفة، مؤكدًا أن من يعمل على تشويه صورة بلده ليس مصري.

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بعد حادث العلمين.. محامي بالنقض يكشف الموقف القانوني للاعب أحمد فتوح

كشف النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ والمحامي بالنقض، الموقف القانوني للاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بعد دهسه أمين شرطة في مدينة العلمين الجديدة.

وقال "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"،اليوم الأحد، إنه في مثل واقعة أحمد فتوح تتجه النيابة إلى حبس المتهم ولا تفرج عنه ليتابع الإجراءات من الخارج، وذلك لأن الجريمة ارتبطت بظرف مشدد وهو تعاطي المخدرات وهذا خطأ جسيم تسبب في وفاة شخص.

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مصادر: نظير عياد مفتيًا للجمهورية خلفًا لشوقي علام

كشفت مصادر، أن الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية سيتولى منصب مفتي الجمهورية خلفًا للدكتور شوقي علام.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أنه سيصدر غدًا قرارًا رسميًا بتكليف الدكتور نظير عياد بمنصب مفتي الجمهورية خلفًا لعلام.

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حرارة شديد واستمرار الأمطار.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر والمتوسط يتراوح بين 2 متر وحتى 2.5 متر، كما يوجد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوادي الجديد، شرق العوينات.

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