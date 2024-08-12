33082 طالبًا وطالبة استقبلتهم جامعة حلوان لاختبارات القدرات حتى 11 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

استقبلت كلية التربية الرياضية للبنين الأحد، 2108 طالبًا حيث تم تسجيل 875 طالبا اليوم وادو الاختبارات 1233 طالبا ليرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للكلية حتى الآن إلى 5327 طالبًا.

كما استقبلت كلية الفنون التطبيقية اليوم 115 طالبًا وطالبة لاختبارات القدرات وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات حتى الآن إلى 9426 طالبًا وطالبة.

كما أدى 308 طالبًا وطالبة اليوم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان. توزع المتقدمون على تخصصين: 176 طالبًا وطالبة في تخصص الفنون، 132 في تخصص العمارة، وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات حتى الآن إلى 12434 طالبًا وطالبة.

كما استقبلت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان اليوم 320 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات للعام الدراسي الجديد. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات حتى اليوم إلى 2237 طالب وطالبة.

واستقبلت كلية التربية الموسيقية اليوم 25 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات الخاصة بها. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين خضعوا لاختبارات القدرات بالكلية إلى 533 طالبًا وطالبة.

كما استقبلت كلية التربية الرياضية للبنات اليوم 1237 طالبة حيث شهد اختبارات اليوم الأول 675 طالبة، واختبارات اليوم الثانى 562 طالبة، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الطالبات اللاتي تقدمن لاختبارات القدرات منذ بدايتها إلى 3125 طالبة.