محاكمة متهم في قضية "نمر الخلافة".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة المتهم محمود عبدالفتاح محمود محمد الشهير بـ"نمر الخلافة".

كانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بتغريم المتسبب في عدم تنفيذ قرار المحكمة مبلغ 1000 جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وسكرتارية محمد هلال.

حيث كانت قد قضت دائرة مغايرة ببراءته من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام".