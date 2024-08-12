اندلاع حرائق في "كابري" شرق نهاريا بعد سقوط صواريخ من لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل، باندلاع حرائق في منطقة "كابري" شرق نهاريا عقب سقوط صواريخ من لبنان.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إطلاق عشرات الصواريخ نحو نهاريا والجليل الأعلى قادمة من لبنان.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي، جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان، كما خرق جدار الصوت في أجواء قرى وبلدات قضاء "صور" جنوبا، وفي أجواء مدينة "صيدا" ومنطقة "جزين" وقرى القطاع الشرقي في جنوب لبنان.

ويعتبر خرق جدار الصوت، أحد الظواهر الفيزيائية التي تحدث نتيجة تخطي الطائرة سرعة الصوت، ما يتسبب في حدوث موجة صوتية تشبه إلى حد كبير الانفجارات والتي قد تؤدي إلى اهتزاز المباني أو تحطم النوافذ.