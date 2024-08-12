اخبار العالم

تصعيد جديد.. استهداف حاجز الحمرا الإسرائيلي في الضفة الغربية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت فصائل فلسطينية، قبل قليل، استهداف حاجز الحمرا العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقُتل رجل إسرائيلي، الأحد، في هجوم بإطلاق نار في الضفة الغربية نفذه فلسطينيون أطلقوا النار على السيارات من مركبة مارة، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.

وأُصيب مدني إسرائيلي آخر ويتم علاجه من قبل الفرق الطبية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ولا تزال عمليات البحث عن منفذي الهجوم جارية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا