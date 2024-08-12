"عشان متزعلش".. نصيحة مهمة من شعبة السيارات لراغبي الشراء- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات، أن أسعار السيارات سوف تزيد في الفترة القليلة المقبلة، قائلا: "من لم يشتر اليوم هيزعل بكرة لارتفاع السعر".

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض وكلاء السيارات يقولون لعملائهم أنه ليس لديهم سيارات قبل شهر ديسمبر المقبل ولا يحصلون على كل الحصة

التي يطلبوها.

وأوضح أن هناك 68 ألف سيارة مستوردة دخلت مصر منها 17 ألف سيارة لذوي الهمم، موضحا أن ذوي الهمم يبيع البطاقة الخاصة به لآخرين ويستفيدون به ويحصلون على سيارة، وهذا مخالف للقانون.

وأكد أن هناك تلاعب وتجاوزات كثيرة وتجارة غير مشروعة في سيارات المعاقين، حيث أنه يحق لهم استيراد أي سيارة دون دفع جمارك، لافتا إلى أن هناك عشرات الملايين من الجنيهات ضاعت على الدولة كجمارك.

وأشار إلى أنه يحق لمن حصل على سيارة ذوي الههم أن يدفع الجمارك خلال 5 سنوات، موضحا أنه يمكن إعطاء مهلة لهم قبل اتخاذ إجراءات جنائية وقوية ولكن يتم منحهم مهلة لدفع جمارك وغرامات على السيارة وتكون الدولة حصلت على حقها.

وطالب عضو شعبة السيارات، بزيادة الاستيراد الشخصي للسيارات، لأن وقف الاستيراد سيقلل المعروض وبالتالي يرفع الأسعار عما عليه الآن.