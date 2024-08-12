فصائل فلسطينة تعلن استهداف حاجز الحمرا الإسرائيلي بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت فصائل فلسطينية صباح اليوم الإثنين إستهداف أعلنت فصائل فلسطينية صباح اليوم الإثنين إستهداف حاجز الحمرا التباع للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية شمال أريحا.حاجز الحمرا الإسرائيلي بالضفة الغربية شمال أريحا.
المقاومة الفلسطينية تستهدف حاجز الحمرا التابع للجيش الإسرائيلي
وقالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن فصائل فلسطينية أعلنت استهداف حاجز الحمرا الإسرائيلي بالضفة الغربية.
تحقيق إصابات في الجيش الإسرائيلي بإستهداف حاجز الحمرا
وأضافت القناة أن الفصائل الفلسطيني أعلنت تحقيق إصابات مباشرة في استهداف لحاجز الحمرا التابع للجيش الإسرائيلي شمال أريحا بالضفة الغربية.