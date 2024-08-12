نشرة التوك شو| الموقف القانوني للاعب أحمد فتوح ومقترح شعبة الدواجن لضبط الأسعار بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي.

اللجان اشتغلت.. أحمد موسى معلقًا على صورة مزيفة لمسار المونوريل

علق الإعلامي أحمد موسى، على صورة مزيفة لمسار المونوريل والقطار الخفيف، قائلاً: "علشان تعروفوا اللي بيحالوا يشتغلوا على مواقع التواصل الاجتماعي، من أسبوعين صورة لفت الكرة الأرضية وهي صورة كاذبة. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

بعد حادث العلمين.. محامي بالنقض يكشف الموقف القانوني للاعب أحمد فتوح

كشف النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ والمحامي بالنقض، الموقف القانوني للاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بعد دهسه أمين شرطة في مدينة العلمين الجديدة. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

شعبة الدواجن: نحتاج استحداث بورصة إلكترونية لضبط الأسعار

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الدواجن اليوم وصل لـ65 جنيهًا في المزرعة ويصل لـ90 جنيها في بعض المحلات، لافتًا إلى أن وزير التموين طلب عدم تخفيف أحمال كهرباء على المزارع؛ لعدم التعرض لكوارث النفوق في هذا القطاع المهم. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

سمير فرج يكشف هدف زيارة مدير جهاز المخابرات المركزية الأمريكية للشرق الأوسط

كشف اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، عقب الغارة الجوية الإسرائيلية المدمرة على مدرسة في مدينة غزة. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

حكم الشرع في عدم إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج الثاني؟.. أزهري يجيب

قال عبدالشافي الشيخ وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، عن تعدد الزوجات، وأحقية إخطار الزوج زوجته، برغبته في الزواج مرة أخرى.

وقال: "الإسلام وضع حلول للزوجة، في حال رفضها للزواج، ولكن فكرة أن يكون الزواج الثاني باطلا، في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج غير صحيح، ولم يذكر في الإسلام. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)