شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مهرجان العالم علمين حقق نجاحا غير مسبوق وشمل العديد من الأنشطة والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن مهرجان العالم علمين حقق نجاحا كبيرا حتى الآن، وأنه لم يقتصر على لون واحد من النشاط الفنى الغنائي مثلا ولكن شمل العديد من الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية وظهر فيها ظاهرة المؤتمرات الصحفية التى يعقدها الوزراء وكبار مسئولى الدولة بحضور رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومدير المهرجان، حيث كان الوزير أو المسئول يتحدث عن المهرجان من خلال حديثه عن برنامج وزارته فى الحكومة الجديدة من منصة إعلامية جديدة وغير مسبوقة تحوطها أجواء المناطق الساحلية الرائعة الخلابة.

وأضاف أن المهرجان تضمن العديد من ألوان الفنون المختلفة وكذلك انواع من الرياضات التى تناسب طبيعة المنطقة فقد ضمت تحت مظلته عددًا من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية وغيرها، حيث يشمل 5 مهرجات هم مهرجان للموسيقى والغناء ومهرجان للطعام والمسرح ومهرجان للرياضة ومهرجان نبته للطفل ومهرجان الترفيه .

وتابع "رئيس حزب الجيل": مهرجان العلمين الجديدة هذا العام 2024 خصص 60% من أرباحه لصالح الشعب الفلسطيني، وفى إطار مشاركته الدولة المصرية فى أزمة الغاز وتشغيل محطات توليد الكهرباء فإن المهرجان قرر ترشيد استهلاك الكهرباء بإقامة 50% من الفعاليات في فترة النهار، بالإضافة إلى اعتماده على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

لفت إلى أن الدورة الجديدة من مهرجان العلمين 2024، تضم العديد من اللمسات الإنسانية، أبرزها دعم ذوي الهمم وبذل المجهود لإدماجهم في المجتمع من خلال تخصيص مقاعد لهم، وإتاحة حضورهم الفعاليات ، ومن بين اللمسات الإنسانية التي تشهدها الفعالية إطلاق مسابقات في الرياضات التي تناسب ذوي الهمم، ومنح العديد المزايا الاستثنائية والتذاكر المجانية لأُسر وأبناء شهداء القوات المسلحة، والشرطة، في مختلف فعاليات مهرجان العلمين، في الدورة التي تستمر 49 يومًا ، إذ بدأت فى 11 يوليو الماضى وستنتهي فى 30 أغسطس .

وأكمل رئيس حزب الجيل أن من عوامل نجاح مهرجان العلمين هذا العام 2024 إحياء أبرز نجوم الغناء فى الوطن العربى لحفلاته الغنائية وعلى رأسهم محمد منير و كاظم الساهر و تامر حسني و رامي جمال و عمرو دياب في مهرجان العلمين 2024 علاوة على حفلة مسار إجباري فى يوم 16 أغسطس وحفلة سعاد ماسي فى يوم 16 أغسطس وحفلة حمزة نمرة وحفلة كايروكي في يوم 23 أغسطس .

وجه رئيس حزب الجيل التحية التحية إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما قدمته من لمسات رائعة على مهرجان العالم علمين 2024 ببرامج متنوعة، مشيدا بالإدارة الاحترافية لكل اعمال وليالى المهرجان، مشددا على أن مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الأولى والثانية أكد امتلاك مصر لخبرات عالمية فى مجال المهرجانات السنوية والتى تستمر مدة طويلة 49 يوما وهى أطول مدة لمهرجان غنائي، ثقافى، فنى، رياضى على مستوى العالم.